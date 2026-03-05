В РФС оценили пенальти «Ростова» в матче с «Краснодаром»

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич заявил, что арбитр Антон Фролов верно назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче 19‑го тура РПЛ против «Ростова» (2:1).

На 43-й минуте встречи вингер ростовчан Роналдо дос Сантос упал в штрафной площади соперника при вбрасывании аута – его за шею прихватывал защитник Джованни Гонсалес. Главный арбитр встречи Антон Фролов сначала не зафиксировал фол, но посмотрел повтор по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый.