Эксперт Бубнов: не понятно, откуда выплыл Галактионов

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о главном тренере "Локомотива" Михаиле Галактионове.

По словам Бубнова, Галактионов сильно подстраивается под руководство.

- Вот этот тренер, Галактионов, он очень сильно подстраивается под руководство. И что ему руководство ни скажет, он будет это делать. Он не будет входить в конфликт, чтобы его не убрали. Потом, вообще не понятно, откуда он выплыл? С молодёжных сборных там, да, детей, выплыл, блин в "Нижний". Помощником был, потом главным — и везде завалился, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Михаил Галактионов является главным тренером московского "Локомотива" с 2022 года, ранее он занимал аналогичный пост в "Пари НН", молодежной сборной России и грозненском "Ахмате".

По итогам 19 сыгранных туров "железнодорожники" занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на три балла. В 20 туре чемпионата России подопечные Галактионова сыграют на домашнем стадионе с грозненским "Ахматом".