Глава РФС: турниры МФЛ и ЮФЛ частично финансируются за счет ФИФА

Глава РФС Митрофанов: «МФЛ и ЮФЛ частично финансируются за счет фонда ФИФА. Они и УЕФА рекомендуют наши разработки другим странам»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о финансировании юношеских и молодежных чемпионатов в России со стороны ФИФА.

«Частично турниры МФЛ и ЮФЛ финансируются за счет средств фонда ФИФА Legacy. В прошлом году на конференции РФС коллеги из ФИФА отмечали, что это лучшая практика среди всех существующих в мире систем подготовки резервов в футболе. Наши методические наработки находятся в открытом доступе. Поэтому коллеги из ФИФА и УЕФА их активно изучают и рекомендуют для внедрения в других странах. Вы знаете, что есть похожие проекты из Казахстана, которые вдохновлены ЮФЛ. Наш проект не является каким-то секретным продуктом, а наоборот – рады и открыты к сотрудничеству», – сказал Митрофанов.
