Сперцян обратился к болельщикам «Краснодара» после поражения от ЦСКА

Сперцян – фанатам «Краснодара» после 1:3 от ЦСКА: «Прошу не переходить на оскорбления. Футбол может быть разным, в том числе очень эмоциональным. Еще поборемся»
Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян призвал болельщиков воздержаться от оскорблений после поражения от ЦСКА.
В первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России «быки» уступили со счетом 1:3.
«Хочу поблагодарить наших болельщиков за достойную поддержку. Также хотел бы попросить вас не переходить на личные оскорбления: ни в сторону игроков «Краснодара», ни наших вчерашних соперников. Это футбол и он может быть разным, в том числе очень эмоциональным. Вчера было так, но впереди нас ждет ответный матч дома. Еще поборемся», – написал Сперцян в своем телеграм-канале.
