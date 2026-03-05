Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал расистский скандал в матче ЦСКА - "Краснодар".

По словам Булыкина, он думает, что РФС вынесет наказание, если удастся найти доказательства.

- Понятно, что расизм наказывается во всём мире, Россия — не исключение. Если такая ситуация была, думаю, будет какое-то решение. У нас много камер и микрофонов, они всё покажут. Не думаю, что болельщики прикрывали рот майкой, как это делали игроки против Винисиуса, - приводит слова Булыкина "Чемпионат".

Вчера, 4 марта, ЦСКА на домашнем стадионе одержал победу над "Краснодаром" со счетом 3:1 в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. После встречи в "Краснодаре" заявили, что болельщики красно-синих оскорбляли форварда Джона Кордоба на расовой почве - сообщалось, что клуб обратиться в ЭСК РФС по данному эпизоду.

Ранее подобные инциденты случались в Испании с участием вингера мадридского "Реала" Винисиуса Джуниора - бразилец неоднократно жаловался на расистские оскорбления с трибун.