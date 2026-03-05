Экс-казначей «Барселоны» высказался о помощи финансовых рычагов клуба

Экс-казначей «Барсы» Оливе о рычагах: «Это было единственным решением. Мы могли попросить у сосьос по 3000 евро, но не хотели этого. Продажи ТВ-прав не хватило, Ла Лига меняла правила»
Ферран Оливе, казначей «Барселоны» до отставки экс-главы Жоана Лапорты и член его штаба на президентских выборах, высказался о помощи финансовых рычагов клуба.
– Что означали эти меры с использованием заемных средств?
– Это было единственным решением. У нас был отрицательный чистый капитал в 450 миллионов евро. Было бы легко взять наших 150 000 сосьос и попросить у каждого по 3000 евро. Мы могли бы обеспечить финансирование и заставить их покрывать его в течение десяти лет. Но мы не хотели затрагивать карманы сосьос.
Мы использовали доступные нам рычаги. Мы думали, что продажи телевизионных прав будет достаточно, но в то время у нас были плохие отношения с Ла Лигой, и они постоянно меняли правила игры. Это было не то, что нам нужно, и нам пришлось использовать третий рычаг – сделку с [компанией] Bridgeburg. Мы также попросили сосьос дать разрешение на продажу 49% акций BLM, чего мы никогда не рассматривали, потому что знали, что в будущем будет экспоненциальный рост, – сказал Оливе.
