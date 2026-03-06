Бразильский новичок «Динамо» призвал иностранцев приезжать в Россию

Защитник московского «Динамо» Дэвид Рикардо рекомендовал иностранным футболистам рассматривать варианты перехода в российские команды.

© ФК «Динамо»

«Тот, кто приехал играть в Россию, может быть спокоен, потому что это великая и очень красивая страна. Здесь очень добрые люди, которые меня хорошо приняли. Если мои слова на что-то влияют, могу советовать игрокам ехать в Россию», – заявил Рикардо.

23-летний бразилец пополнил ряды московского клуба в январе этого года, перебравшись из «Ботафого».

5 марта Рикардо отличился забитым мячом в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России, в котором «Динамо» разгромило «Спартак» со счётом 5:2. Ответная встреча запланирована на 18 марта.

В турнирной таблице чемпионата России после 19 туров динамовцы с 24 очками занимают восьмую позицию.