Московское «Динамо» забило пять мячей в одном матче впервые с марта 2025 года

5 марта московское «Динамо» забило пять голов в ворота «Спартака» в первом матче 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России. Бело-голубые переиграли красно-белых в домашнем дерби со счётом 5:2, на голы Муми Нгамалё (дубль), Дэвида Рикардо, Константина Тюкавина и Максима Осипенко ответили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.

В предыдущий раз московским динамовцам удалось забить пять мячей в одном официальном матче чуть менее года назад — 29 марта 2025 года бело-голубые разгромили на своём поле «Оренбург» со счётом 5:1 в игре 22-го тура Мир РПЛ сезона-2024/2025.

