Опубликован календарь грядущих матчей Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь ответных матчей 1/2 финала Пути РПЛ и игр первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

Путь РПЛ. 1/2 финала. Ответные матчи (время — московское) 17 марта (вторник)

19:30. «Краснодар» – ЦСКА (Москва).

18 марта (среда)

20:45. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва).

Путь регионов. 1/2 финала. Первый этап

18 марта (среда)

18:15. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Махачкала).

19 марта (четверг)

18:30. «Крылья Советов» (Самара) – «Локомотив» (Москва).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.