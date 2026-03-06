Трамп назвал Месси красавчиком на церемонии в Белом доме

Президент США Дональд Трамп во время приема чемпионов MLS — клуба «Интер Майами» — пошутил о внешности футболистов команды. Церемония прошла 5 марта в Белом доме.

На мероприятие пригласили игроков, тренерский штаб и руководство клуба. Поводом стала победа команды в чемпионате Major League Soccer.

Выступая перед футболистами, Трамп обратил внимание на внешний вид игроков и в шутливой форме обратился к лидеру команды Лионелю Месси.

Президент США отметил, что в составе клуба много «красавчиков», и сказал аргентинскому нападающему, что тот «выглядит отлично».

Ранее во время той же церемонии Трамп также сравнил Месси с бразильской легендой футбола Пеле и заявил, что считает аргентинца более сильным игроком.

«Интер Майами» получил приглашение в Белый дом после победы в Кубке MLS-2025 — первом чемпионском титуле клуба в лиге. Месси сыграл ключевую роль в сезоне и был признан самым ценным игроком турнира.

Клуб «Интер Майами» представляет штат Флорида и выступает в MLS с 2020 года. Международную известность команда получила после перехода Месси в 2023 году.