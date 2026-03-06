«Локомотив» хотел обменять полузащитника в «Крылья Советов»

Московский футбольный клуб «Локомотив» хотел отпустить полузащитника команды Данилу Годяева в «Крылья Советов» в зимнее трансферное окно и взамен получить Ивана Олейникова, заявил в интервью «Матч ТВ» футбольный менеджер Александр Маньяков.

21‑летний Годяев является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне он сыграл за команду шесть матчей, проведя на поле всего 107 минут. 27‑летний Олейников в 20 матчах за «Крылья» в этом сезоне забил два мяча и отдал две результативные передачи.

— Там (в «Локомотиве» — прим.) всегда находят игроков вместо ушедших. Но опять же, команда за один год не строится. По большому счету, «Локомотив» едет на тренерском ресурсе и селекции. Согласитесь, она там все‑таки неплохо работает. Воробьев появился, Комличенко… Считаю, что Пруцев — это очень хорошее приобретение. У себя в клубе подтянули к основе Данилу Годяева… Кто бы что ни говорил, они пацана реанимировали. Он, может быть, не чемпионского уровня, но для обоймы подойдет, очень крепкий парень.

— Однако, по слухам, Годяева хотели отдать этой зимой…

— Хотели поменять на Олейникова. Иван более опытный, более креативный футболист. Но не получилось.

Думаю, в «Локомотиве» сейчас переходная фаза. Там новый генеральный директор, он амбициозен, у него свой взгляд на развитие клуба. Мне кажется, летом будет более понятно, куда «Локомотив» движется. Тогда поймем, будет ли это середняк, либо же клуб, претендующий на что‑то. Но опять же, все упирается в финансы, — сказал Маньяков «Матч ТВ».

