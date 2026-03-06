Болельщики «Спартака» разгромили туалет на стадионе «Динамо»

Болельщики «Спартака» разгромили туалет на домашнем стадионе московского «Динамо» «ВТБ Арена» после крупного поражения в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России (2:5).

Вчера, 5 марта, появлялись кадры, где футболисты «Краснодара» оставили грязную раздевалку на стадионе ЦСКА после кубкового матча. «Быки» уступили со счетом 1:3.

Московское дерби состоялось вчера, 5 марта, в Москве. Динамовцы переиграли соперников со счетом 5:2. За бело-голубых отличились нападающие Муми Нгамале (2), Константин Тюкавин и защитники Давид Рикардо и Максим Осипенко. В составе красно-белых голы на свой счет записали форвард Манфред Угальде и полузащитник Кристофер Мартинс.

VAR отменил два гола «Динамо».

Ответная встреча состоится 18 марта в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 20:45 по московскому времени.