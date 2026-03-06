Комментатор Орлов сравнил Соболева с Дзюбой

Футбольный комментатор Геннадий Орлов назвал общие черты у нападающего "Зенита" Александра Соболева и экс-форварда петербуржцев Артема Дзюбы.

"Он как Дзюба, кстати. Они очень обидчивые, сразу хотят доказать. И это очень хорошо - в спорте так и надо. Доказывайте, ребята, а мы вас конструктивно критикуем", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Александр Соболев защищает цвета "Зенита" с лета 2024 года. Действующий контракт бывшего нападающего московского "Спартака" с петербургским клубом рассчитан до июня 2027 года и включает опцию продления еще на один сезон. В составе сине-бело-голубых 28-летний форвард провел 56 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 5 результативных передач.