Тренер «Динамо» высказался о прогрессе Нгамале

Тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался о прогрессе вингера бело-голубых Муми Нгамале, который забил три гола в последних двух матчах.

© Sports.ru

— Нгамале осенью списывали как футболиста. Что вы сделали с ним?

— Я его знаю хорошо, его качества и характер. Он требует к себе определенного внимания, с ним надо индивидуально говорить. Он хочет слышать, хочет понимания от меня.

Такие игроки есть, к кому нужен индивидуальный подход. С ними нельзя играть в молчанку, а то они закрываются и их тяжело потом достать, – сказал Гусев.