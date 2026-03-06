Тренер «Динамо» высказался о прогрессе Нгамале

Гусев о Нгамале: «С ним надо индивидуально говорить. С такими нельзя играть в молчанку – они закрываются и их тяжело потом достать»
Тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался о прогрессе вингера бело-голубых Муми Нгамале, который забил три гола в последних двух матчах.
— Нгамале осенью списывали как футболиста. Что вы сделали с ним?
— Я его знаю хорошо, его качества и характер. Он требует к себе определенного внимания, с ним надо индивидуально говорить. Он хочет слышать, хочет понимания от меня.
Такие игроки есть, к кому нужен индивидуальный подход. С ними нельзя играть в молчанку, а то они закрываются и их тяжело потом достать, – сказал Гусев.
