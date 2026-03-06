Игрок "Локомотива" прокомментировал выход в полуфинал Пути регионов

Игрок "Локомотива" Дмитрий Воробьев высказался о победе над "Арсеналом" в матче 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России (2:1).

"Была тяжелая игра с тульским "Арсеналом". Повели 2:0, потом дали шанс сопернику вернуться в игру. Сами себе создали проблемы, но самое главное — выиграли", - цитирует Воробьева "Чемпионат".

Вчера, 5 марта, московский "Локомотив" одержал на выезде победу над тульским "Арсеналом" в матче второго этапа Пути регионов Кубка России. Игра проходила на стадионе "Арена Химки" и завершилась со счетом 2:1. Забитыми голами в составе "железнодорожников" отметились защитник Евгений Морозов и хавбек Артем Карпукас.

Таким образом в первом этапе 1/2 финала турнира красно-зеленые сыграют в гостях против самарских "Крыльев Советов".