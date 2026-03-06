Нападающий "Динамо" заявил, что Карпин не верил в команду

Вингер "Динамо" Муми Нгамале заявил, что экс-тренер бело-голубых Валерий Карпин не верил в команду.

"Было ли ошибкой Карпина, что он не верил в меня? Он не верил в нас", - приводит слова Нгамале "Советский спорт".

После ухода Валерия Карпина с поста главного тренера "Динамо" Муми Нгамале, играющий на позиции крайнего нападающего, принял участие в 5 матчах за команду в РПЛ и Кубке России, в которых записал на свой счет 4 забитых гола и одну результативную передачу. 31-летний камерунский вингер вытупает за бело-голубых с 2022 года.