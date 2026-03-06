Экс‑футболист «Спартака» вернулся в «Чайку»

Защитник Павел Маслов подписал контракт с «Чайкой», сообщает пресс‑служба клуба из Песчанокопского.

© ФК «Чайка»

Соглашение с 25‑летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона. Маслов уже выступал за «Чайку» с сентября 2025 года по февраль 2026‑го, всего за команду он провел 12 матчей.

В конце июня 2025 года у Маслова закончился контракт со «Спартаком». В составе «красно‑белых» он стал обладателем Кубка России, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата страны.

«Чайка» занимает последнее место в таблице Первой лиги, набрав 12 очков в 22 матчах.

