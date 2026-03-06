Экс‑футболист «Спартака» вернулся в «Чайку»

Экс‑футболист «Спартака» Павел Маслов вернулся в «Чайку»
Защитник Павел Маслов подписал контракт с «Чайкой», сообщает пресс‑служба клуба из Песчанокопского.
Соглашение с 25‑летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона. Маслов уже выступал за «Чайку» с сентября 2025 года по февраль 2026‑го, всего за команду он провел 12 матчей.
В конце июня 2025 года у Маслова закончился контракт со «Спартаком». В составе «красно‑белых» он стал обладателем Кубка России, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата страны.
«Чайка» занимает последнее место в таблице Первой лиги, набрав 12 очков в 22 матчах.
Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и ПАРИ Первой Лиги смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.