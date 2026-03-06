Дмитрий Губерниев: «Не стал бы говорить, что у «Спартака» кризис. Я в Карседо сам по себе не верю, его выгонят. Но картина пока не репрезентативная»
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев призывает не делать выводы по итогам матча «Спартака» с «Динамо» (2:5) в Фонбет Кубке России.
«Я бы не стал говорить, что этот матч информативный. Все‑таки после этого результата никто никуда не вылетает. Кубок прекрасен, но регламент турнира говорит о том, что есть проходные матчи, к сожалению. Матчей Кубка много, это все не может нас не радовать, но я не стал бы говорить о том, что у «Спартака» уже опять какой‑то кризис. Это было бы голословно. Я в этого тренера сам по себе не верю, его выгонят, как и всех остальных, довольно быстро. А может быть, и нет... Тем не менее картина пока не репрезентативная и выборка не репрезентативная, если говорить про конкретное поражение «Спартака». Посмотрим, что будет дальше, – сказал Губерниев.
Ответная игра состоится 18 марта.
