Экс-игрок "Балтики" высказался о работе Талалаевым

Бывший игрок "Балтики" Сергей Пряхин высказался об Андрее Талалаеве.

Сергей Пряхин заявил, что работать под руководством Андрея Талалаева вдолгую тяжело.

"У Талалаева точно прибавишь в начале, когда ты только к нему попал, когда ты еще на свежем. А потом… Стиль Талалаева начал по чуть-чуть сказываться негативно. Весной еще забивал и отдавал, но основным игроком быть перестал. Работать с Талалаевым - большой опыт, но вдолгую это тяжело", - сказал Пряхин Sport24.

Сергей Пряхин выступал в составе калининградской "Балтики" с июля 2022 года по январь 2026 года. Всего в составе клуба атакующий полузащитник провел 102 матча, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. На данный момент футболист выступает за "Ахмат".

Андрей Талалаев стал главным тренером "Балтики" в начале сентября 2024 года. В текущем сезоне калининградская команда находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.