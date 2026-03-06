Винисиус показал средний палец фанатам соперников в матче португальской лиги

Форвард «Санта-Клары» Винисиус Лопес получил наказание за жест в адрес болельщиков «Тонделы» во время матча чемпионата Португалии.

Футболист показал фанатам соперника средний палец. За этот эпизод дисциплинарные органы оштрафовали игрока на 408 евро и дисквалифицировали на один матч.

Во время матча трибуны оскорбляли футболиста. Болельщики скандировали «Винисиус, иди ## ###», а также называли его «сукиным сыном».

Штраф получил и сам клуб – «Санта-Клара» заплатит 405 евро за опоздание к началу первого и второго таймов. «Тонделу» оштрафовали на 780 евро за задержку начала матча и на 383 евро за неподобающее поведение болельщиков.