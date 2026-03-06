Винисиус показал средний палец фанатам соперников в матче португальской лиги

Винисиус показал средний палец фанатам «Тонделы» в матче португальской лиги, а те оскорбляли его: «Иди ## ###» и «Сукин сын»
Форвард «Санта-Клары» Винисиус Лопес получил наказание за жест в адрес болельщиков «Тонделы» во время матча чемпионата Португалии.
Футболист показал фанатам соперника средний палец. За этот эпизод дисциплинарные органы оштрафовали игрока на 408 евро и дисквалифицировали на один матч.
Во время матча трибуны оскорбляли футболиста. Болельщики скандировали «Винисиус, иди ## ###», а также называли его «сукиным сыном».
Штраф получил и сам клуб – «Санта-Клара» заплатит 405 евро за опоздание к началу первого и второго таймов. «Тонделу» оштрафовали на 780 евро за задержку начала матча и на 383 евро за неподобающее поведение болельщиков.
