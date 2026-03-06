Руководство «Химок» подкупило судью матча с «Аланией» в 2023 году

Помощник министра МВД России, официальный представитель МВД России, генерал-майор полиции Ирина Волк сообщила, что руководство «Химок» передало 2 млн рублей судье за нужный результат матча Лиги Pari с «Аланией» в 2023 году. Встреча, прошедшая на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, завершилась победой подмосковной команды со счётом 4:1.

«Мои коллеги из Следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России выявили факт оказания противоправного влияния на результаты официального спортивного соревнования. Задержаны арбитр и посредник в передаче денежного вознаграждения. Предварительно установлено, что противоправное деяние было совершено в ноябре 2023 года лицами из числа руководства футбольного клуба «Химки». Они передали главному судье матча между командами «Алания» и «Химки» денежные средства в сумме 2 млн рублей. Игра состоялась 20 ноября 2023 года и закончилась со счётом 4:1 в пользу команды «Химки». Следователями Следственного департамента МВД России продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 184 УК РФ. В жилищах подозреваемых проведены обыски, в результате которых изъяты средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. По результатам производства следственных действий фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Продолжается работа по установлению всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности», — написала Волк в своём телеграм-канале.

Отметим, что 9 сентября 2025 года Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб «Химки» банкротом.