Тренер «Локомотива» ответил на критику эксперта Бубнова

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил «Матч ТВ», что с большим уважением относится к бывшему футболисту «Динамо» Александру Бубнову, несмотря на критику с его стороны.

Ранее Бубнов назвал Галактионова конфликтным тренером, согласившись со словами экс‑футболиста «Локомотива» Наира Тикнизяна о том, что ему «не хватает мужского начала».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.