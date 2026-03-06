Тренер «Локомотива» ответил на критику эксперта Бубнова

Галактионов ответил на критику Бубнова: «Должна быть какая‑то этика и взаимоуважение»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил «Матч ТВ», что с большим уважением относится к бывшему футболисту «Динамо» Александру Бубнову, несмотря на критику с его стороны.
Ранее Бубнов назвал Галактионова конфликтным тренером, согласившись со словами экс‑футболиста «Локомотива» Наира Тикнизяна о том, что ему «не хватает мужского начала».
— Сложно комментировать такие вещи, с большим уважением отношусь к Александру Викторовичу (Бубнову). Знаю, насколько в прошлом он был прекрасный игрок. Очень рад, что сейчас он вернулся в эфиры. Когда учился в Высшей школе тренеров и раскапывал архивы, мне попалась распечатка технико‑тактических действий, понимаю, насколько это трудоемкая и тяжелая работа. Прекрасно, что Александр Викторович эту работу проводит. Что касается его оценки, у каждого человека есть свое мнение, он может его выражать, у нас свободная страна. Самое главное, на мой взгляд, должна присутствовать какая‑то этика и взаимоуважение. Тем более я воспитанник московского «Динамо», меня учил Виктор Григорьевич Царев, Валерий Павлович Маслов, Владимир Петрович Кесарев, Александр Иванович Максименко, Александр Алексеевич Минаев. Эти люди никогда не позволяли себе кого‑то оскорблять, а мнение может быть любое, — сказал Галактионов «Матч ТВ».
Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Президент КХЛ Морозов — о словах Никитина про удаления: «Анисимов встречался с руководством ЦСКА, проходился по этим моментам»
Галактионов ответил на критику Бубнова: «Должна быть какая‑то этика и взаимоуважение»
Глава КХЛ Морозов — о поездке Ларионова на ОИ: «Может, он Макдэвида уговаривать поехал, будем только рады такому игроку»
Президент КХЛ Морозов — о словах Никитина про удаления: «Анисимов встречался с руководством ЦСКА, проходился по этим моментам»
Галактионов ответил на критику Бубнова: «Должна быть какая‑то этика и взаимоуважение»
Глава КХЛ Морозов — о поездке Ларионова на ОИ: «Может, он Макдэвида уговаривать поехал, будем только рады такому игроку»