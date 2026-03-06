Экс-тренер "Спартака" Абаскаль скучает по работе в России: прекрасная страна
Бывший тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался о работе в России.
Испанский специалист назвал Россию прекрасной страной.
"Я скучаю по России. Скучаю по всему, что с ней связано. Но прежде всего по работе и жизни в этой прекрасной стране", - сказал Абаскаль "Спорт-Экспресс".
Гильермо Абаскаль являлся главным тренером московского "Спартака" с июня 2022 года по апрель 2024 года. Под его руководством команда провела 74 матча, одержала 36 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 23 поражения.
На данный момент испанский специалист возглавляет "Атлетико Сан-Луис" из Мексики.