Комментатор Орлов: ЦСКА раздолбал «Краснодар»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов одним предложением отреагировал на исход матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром». Игра прошла накануне в Москве. Армейский клуб добыл победу со счётом 3:1.

«Посмотрите, как ЦСКА раздолбал «Краснодар» во втором тайме!», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА состоится 17 марта. Игра пройдёт на домашнем стадионе «быков» в Краснодаре. Победитель этой пары выйдет в финал Пути РПЛ, где сыграет с триумфатором пары «Динамо» — «Спартак».