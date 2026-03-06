Легионер "Локомотива" высказался о расизме в России

Футболист "Локомотива" Лукас Вера высказался о расизме в России.

© Rusfootball

Футболист заявил, что сталкивался с расизмом и в Латинской Америке.

"Сталкивался ли я когда-нибудь с расизмом в России? Я много где играл и всякое видел. И в Латинской Америке, и в Кубке Америки было всякое. Я против этого, но это неизбежно. Нужно учиться это игнорировать", - сказал Вера "Матч ТВ".

Лукас Вера стал игроком московского "Локомотива" в начале января 2026 года. В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 1 матч, голевыми действиями не отметился.

Ранее в России Лукас Вера выступал за подмосковные "Химки" и "Оренбург".