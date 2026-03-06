Испанка будет готовить женщин-арбитров РФС

Испанка Мария Луиза Вилья Гутьеррес стала новым менеджером женщин-судей Российского футбольного союза (РФС), она будет готовить арбитров к новому сезону женской Суперлиги. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Арбитры и помощники судей Суперлиги будут готовиться к старту нового сезона до 8 марта в Москве. В занятиях примут участие 41 арбитр. Перед началом сбора Гутьеррес арбитрам представил директор департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич.

"Сначала я рассказала об этом своей семье и друзьям, и их реакция была очень положительной. Они знают мою страсть к развитию женщин-арбитров и мою уверенность в том, что эта группа будет расти вместе с развитием соревнований, - сказала Гутьеррес, отвечая на вопрос о том, какая реакция была в Испании на работу в РФС. - На прошлой неделе я приняла участие в первом симпозиуме УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) по женскому судейству, представляя Россию, и реакция коллег из других стран, а также членов судейского комитета УЕФА тоже была очень положительной. Я рада возможности внести вклад в работу Международной федерации футбола (ФИФА) и РФС, помогая развитию местных арбитров. Милорад Мажич и его команда сделали серьезную ставку на развитие женского судейства, и я надеюсь внести свой вклад и поделиться своим опытом".

Гутьеррес 52 года, ранее как помощник арбитра она работала на двух чемпионатах мира и Европы, а также на финале Олимпиады 2008 года. До РФС она работала в судейском комитете Королевской испанской футбольной федерации.