Почетный президент РФС заявил о полном провале «Спартака»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о победе московского «Динамо» над «Спартаком» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России.

«Такая результативная игра не может не понравиться. «Бело-голубые» хорошо подготовились и физически, и тактически. «Спартак» полностью провалился и не был готов к матчу», – заявил Колосков.

Накануне, «Динамо» в родных стенах разгромило «Спартак» со счетом 5:2 в первом полуфинальном матче Кубка России.

Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко по разу огорчили «Спартак», еще дважды отличился хавбек Николас Нгамалё.

Бело-голубые сумели забить четыре гола в течение 16 минут — с 67-й по 83-ю.

18 марта на стадионе «Лукойл Арена» в 20:45 по московскому времени пройдет ответный поединок.