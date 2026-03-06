Почетный президент РФС заявил о полном провале «Спартака»

Колосков: Спартак» полностью провалился и не был готов к матчу с «Динамо
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о победе московского «Динамо» над «Спартаком» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России.
Накануне, «Динамо» в родных стенах разгромило «Спартак» со счетом 5:2 в первом полуфинальном матче Кубка России.
Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко по разу огорчили «Спартак», еще дважды отличился хавбек Николас Нгамалё.
Бело-голубые сумели забить четыре гола в течение 16 минут — с 67-й по 83-ю.
18 марта на стадионе «Лукойл Арена» в 20:45 по московскому времени пройдет ответный поединок.