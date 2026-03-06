«Барселона» и «Реал» не примут участия в туре Ла Лиги в стиле ретро

Ла Лига объявила о проведении первой в своей истории акции «Ретроматчдэй», посвященной истории испанского футбола.

© Sports.ru

В релизе говорится, что с 10 по 13 апреля 38 клубов из Ла Лиги (31-й тур) и Сегунды (35-й тур) сыграют в ретро-комплектах, вдохновленных дизайнами из своего прошлого. Специальная форма также будет на судьях, телетрансляции будут сопровождаться графикой в ретростиле.

Формы участников будут представлены 19 марта на Неделе моды в Мадриде.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на COPE, «Барселона» и «Реал» не примут участие в акции.

Каталонцы отказались из-за технических проблем, не позволивших вовремя произвести и сертифицировать ретроформу для нынешнего сезона, но планируют участвовать в следующем сезоне. «Реал» не будет участвовать, поскольку не присоединился к проекту.

«Райо Вальекано» и «Хетафе» также отказались.