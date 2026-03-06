Тренер "Енисея" назвал огромную проблему сборной России

Главный тренер "Енисея" высказался о сборной России.

Российский специалист заявил, что отсутствие нападающих - огромная проблема для сборной России.

"Это огромная проблема для сборной - у нас нет нападающих. Форвардов для сборной можно по пальцам пересчитать. А в клубах тем более", - сказал Ташуев "РБ Спорту".

В 2025 году подопечные Валерия Карпина провели 10 товарищеских матчей, одержали 6 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение. Национальная команда суммарно забила 25 голов и пропустила 7 мячей.