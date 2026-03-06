В «Аль-Насре» сделали заявление из-за травмы Роналду

Главный тренер «Аль-Насра» Жоржи Жезуш на пресс-конференции сообщил, что португальский нападающий команды Криштиану Роналду отправился в Испанию для восстановления после травмы.

© Газета.Ru

«В последнем матче он покинул поле, пожаловавшись на мышечную травму. После медицинского осмотра стало ясно, что травма оказалась серьезнее, чем ожидалось, и требует отдыха и восстановления», — отметил он.

5 марта сообщалось, что Роналду пропустит от двух до четырех недель из-за травмы бедра. Футболист получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Фейху». Встреча завершилась победой «Аль-Насра» с результатом 3:1.

В текущем сезоне 41-летний Роналду забил 20 мячей в 23 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах.

В феврале Роналду бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба. Футболист был недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности с «Аль-Хилялем». Позднее он вернулся в состав команды.