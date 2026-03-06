Ямаль подколол экс-игрока своего клуба

«Фигу играл?» Ямаль потроллил бывшего игрока своего клуба Кингс Лиги после трансфера к сопернику
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль подколол бывшего игрока своей команды в Кингс Лиге.
18-летний хавбек после победы его «Ла Капиталь» над «Лос Тронкос» подшутил над Маси Дабо, который в последний день трансферного окна перешел из клуба Ямаля именно в «Лос Тронкос».
Ламин не присутствовал на матче, однако после него к победному посту «Ла Капиталь» оставил короткий комментарий:
«Фигу играл?»
Так он сравнил уход Дабо в «Лос Тронкос» с громким трансфером Луиша Фигу из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году.
Аккаунт «Ла Капиталь» позже ответил Ямалю:
«Мы не видели».
Защитник «Динамо» Рикардо: «Россия – великая и очень красивая страна. Здесь очень добрые люди, которые меня хорошо приняли»
Сергей Ташуев: «Бокал-два пива после игры – это нормально. Читал, что один известный кардиохирург говорил: для организма 60-70 грамм коньяка в день – лекарство»
Никита Джигурда: «Готов стать психологом «Спартака», сделаю накачку: поверьте в свою офигительность, вперед, орлы! И испанца-тренера научу «Вертикали русского мата»!»
Защитник «Динамо» Рикардо: «Россия – великая и очень красивая страна. Здесь очень добрые люди, которые меня хорошо приняли»
Сергей Ташуев: «Бокал-два пива после игры – это нормально. Читал, что один известный кардиохирург говорил: для организма 60-70 грамм коньяка в день – лекарство»
Никита Джигурда: «Готов стать психологом «Спартака», сделаю накачку: поверьте в свою офигительность, вперед, орлы! И испанца-тренера научу «Вертикали русского мата»!»