Ямаль подколол экс-игрока своего клуба

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль подколол бывшего игрока своей команды в Кингс Лиге.

© Sports.ru

18-летний хавбек после победы его «Ла Капиталь» над «Лос Тронкос» подшутил над Маси Дабо, который в последний день трансферного окна перешел из клуба Ямаля именно в «Лос Тронкос».

Ламин не присутствовал на матче, однако после него к победному посту «Ла Капиталь» оставил короткий комментарий:

«Фигу играл?»

Так он сравнил уход Дабо в «Лос Тронкос» с громким трансфером Луиша Фигу из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году.

Аккаунт «Ла Капиталь» позже ответил Ямалю: