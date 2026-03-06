Экс-наставник "Динамо" сравнил уровень отечественных и иностранных тренеров

Бывший главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев поделился мнением об уровне российских футбольных тренеров и сравнил их с иностранцами, работающими в РПЛ.

По мнению Кобелева, менеджменту некоторых отечественных клубов нужно поменять свой подход к работе.

"Я уверен, что наши тренеры не слабее тех иностранцев, которые приезжают в РПЛ. Это мы видим и по Карседо в "Спартаке", и по Артиге в "Рубине". Ничего нового для меня тут нет. Нужно делать что-то с менеджментом, а не сетовать на российскую тренерскую школу", — передаёт слова Кобелева "Спорт-Экспресс".

На данный момент в Российской Премьер-Лиге работает четыре иностранных главных тренера: ЦСКА возглавляет швейцарец Фабио Челестини, а "Спартак", "Рубин" и "Ростов" тренируют испанские специалисты Хуан Карлос Карседо, Франк Артига и Джонатан Альба соответственно.