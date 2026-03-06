Президент «Эспаньола» и «Бернли» раскритиковал ВАР

Президент «Эспаньола» и «Бернли» Алан Пэйс раскритиковал ВАР.

Пэйс сделал это на фоне матча «Бернли». Команда отыгрались с 0:3 против «Брентфорда», однако затем судьи после ВАР отменили их два гола – один при счете 3:3 и второй после решающего мяча Миккеля Дамсгора, принесшего победу «Брентфорду».

«Это было очень тяжело и болезненно. Технология ВАР – не то решение, которое мы ждали. Проблема в том, что все очень субъективно, нет последовательности. Это ложь: на принятие решения не уходит шесть минут.

Мы хотим наслаждаться футболом или быть максимально точными?» – сказал Пэйс, добавив, что и в «Эспаньоле» уже сталкивался с последствиями спорных решений ВАР, в том числе в матче против «Валенсии».