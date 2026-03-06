Экс-игрок «Зенита» раскритиковал систему ВАР в России

$79.1591.84

Угаров раскритиковал систему ВАР в России: «Рисовать линию рукой – нонсенс. Хорошо, если есть среди судей чертежники»

Экс-игрок «Зенита» Денис Угаров раскритиковал систему ВАР в Мир РПЛ.

«Мне вообще очень сложно что-то говорить про ВАР. Я считаю, что рисовать линию рукой, такого, по-моему, нигде нет. Это нонсенс какой-то! Хорошо, ладно, если есть там из судей чертёжники, это очень хорошо. Второе, я против того, чтобы арбитры, которые судят матчи, а потом они же сидели на ВАР и уже судили друг друга. Я считаю, что это полный бред. Как это может быть? Значит, сегодня я сужу, меня оценивает судья, а потом должен буду я. У них могут быть разные отношения, я считаю, что это вообще неправильно», – сказал Угаров.
