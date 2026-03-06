«Рубин» сделал футболки с цитатами Василия Уткина

«Рубин» в день рождения Василия Уткина выпустил футболки с его цитатами.

© Sports.ru

Спортивный журналист и комментатор ушел из жизни в 2024 году. Сегодня ему исполнилось бы 54 года.

«Сегодня день рождения Василия Уткина. Человека, чей голос всегда призывал нас играть в футбол. В память о легендарном комментаторе «Рубин», FONBET и Роман Нагучев презентуют лимитированную серию футболок. На футболках: состав «Рубина», забитые голы и счет победного матча с «Атлетико» в 1/16 Лиги Европы. Это та самая ночь в Мадриде, в которую «Годин, ты никогда не будешь Дядюн» и «Вот если вы уснули – вот вы дураки». Все футболки выпущены ограниченным тиражом и будут разыграны в социальных сетях «Рубина» и FONBET. Это не просто футболки. Это память о человеке, который умел говорить о футболе так, как никто другой. С днем рождения, Василий. Мы продолжаем играть в футбол!» – говорится в сообщении «Рубина».

© Соцсети