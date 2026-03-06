«Реал» намерен выделить €100 млн на покупку игроков «Сити» и «Боруссии»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен выделить € 100 млн на приобретение полузащитника «Манчестер Сити» Родри и защитника дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербека. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Альберто Перейро.

По информации источника, суммы в € 100 млн может оказаться недостаточно, чтобы подписать указанных футболистов. Подчёркивается, попробуют ли «сливочные» купить других игроков, зависит от их продаж грядущим летом.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Родри составляет € 75 млн. По данным портала, стоимость Шлоттербека оценивается в € 55 млн.