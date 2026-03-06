Тренер «Енисея» рассказал, как относится к употреблению игроками алкоголя

Сергей Ташуев: «Бокал-два пива после игры – это нормально. Читал, что один известный кардиохирург говорил: для организма 60-70 грамм коньяка в день – лекарство»
Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев спокойно относится к тому, если футболисты после матча выпивают бокал или два пива.
«Когда мы играли, после матча пиво пили не только в Германии, и не бутылочку. Это нормальное явление, тем более, когда жаркая погода. Правда, я всегда был профессионалом, режимщиком – спиртное в первый раз попробовал в 27 лет. И никогда в жизни не курил, даже затяжку не пробовал сделать. Но сейчас другое поколение, более профессиональное в плане спиртных напитков. Ребята понимают, что есть карьера, контракт, деньги, конкуренция. Если не будешь режимить, уступишь. Если брать по гамбургскому счету, после игры выпить бокал вина или пива, пару бокалов – не страшно. Ты снимаешь стресс. Не знаю, насколько это правда, но читал, что один известный кардиохирург говорил: для организма 60-70 грамм коньяка в день – это лекарство. Три наперстка по 30 грамм это называли. А дальше уже не лекарство. Когда мы учились в Высшей коле тренеров, на дни рождения приглашали преподавателей в ресторан «Молдавия» на Преображенке, и мой великий учитель, основатель Высшей школы тренеров Советского Союза Вячеслав Васильевич Варюшин, поднимая рюмку водки, говорил: «Главное что? Дозировка», и опрокидывал ее», – сказал Ташуев.
