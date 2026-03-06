Названы игроки, которых «Арсенал» может продать летом

Грядущим летом «Арсеналу» придётся продать как минимум одного футболиста основного состава или ближайшего резерва с целью вписаться в финансовые правила английской Премьер-лиги. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, одним из кандидатов на продажу является полузащитник и капитан команды Мартин Эдегор. Также не исключён уход из клуба двух выпускников академии: Итана Нванери и Майлза Льюис-Скелли. Подчёркивается, что с высокой долей вероятности стан «канониров» могут покинуть крайний нападающий Габриэл Мартинелли и защитник Бен Уайт.

После 30 матчей английской Премьер-лиги «Арсенал» набрал 67 очков и занимает первое место.