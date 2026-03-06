Новичок "Динамо" оценил игровые качествах Тюкавина

Новичок московского "Динамо", центральный защитник Давид Рикардо, выделил сильные стороны нападающего команды Константина Тюкавина.

© Rusfootball

По мнению Рикардо, Тюкавин мог бы показать себя в лучшей команде чемпионата Бразилии.

"Это очень хороший футболист. Уверен, он мог бы играть за самую лучшую команду чемпионата Бразилии. Нам повезло, что у нас есть такой нападающий, который может решить исход любого матча. Надеюсь, он сможет много забить и помочь нам выиграть трофей", — передаёт слова Рикардо "Матч ТВ".

На данный момент Константин Тюкавин в сезоне 2025/26 провёл за "Динамо" 17 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.