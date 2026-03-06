Защитник московского «Динамо» Дэвид Рикардо назвал Россию великой страной.

– Какие три совета ты бы дал футболистам, которые собираются приехать играть в Россию?

– Самое важное – нужно быть готовым к холоду, потому что в России очень-очень холодно. А в плане футбола нужно быть готовым к борьбе и контактной игре. Советую игрокам быть готовыми к другому футболу.

Тот, кто приехал играть в Россию, может быть спокоен, потому что это великая и очень красивая страна. Здесь очень добрые люди, которые меня хорошо приняли. Если мои слова на что-то влияют, могу советовать игрокам ехать в Россию, – сказал Рикардо.