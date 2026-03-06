Защитник «Динамо» Рикардо: «Россия – великая и очень красивая страна. Здесь очень добрые люди, которые меня хорошо приняли»
Защитник московского «Динамо» Дэвид Рикардо назвал Россию великой страной.
– Какие три совета ты бы дал футболистам, которые собираются приехать играть в Россию?
– Самое важное – нужно быть готовым к холоду, потому что в России очень-очень холодно. А в плане футбола нужно быть готовым к борьбе и контактной игре. Советую игрокам быть готовыми к другому футболу.
Тот, кто приехал играть в Россию, может быть спокоен, потому что это великая и очень красивая страна. Здесь очень добрые люди, которые меня хорошо приняли. Если мои слова на что-то влияют, могу советовать игрокам ехать в Россию, – сказал Рикардо.
Защитник «Динамо» Рикардо: «Россия – великая и очень красивая страна. Здесь очень добрые люди, которые меня хорошо приняли»
Сергей Ташуев: «Бокал-два пива после игры – это нормально. Читал, что один известный кардиохирург говорил: для организма 60-70 грамм коньяка в день – лекарство»
Никита Джигурда: «Готов стать психологом «Спартака», сделаю накачку: поверьте в свою офигительность, вперед, орлы! И испанца-тренера научу «Вертикали русского мата»!»
Защитник «Динамо» Рикардо: «Россия – великая и очень красивая страна. Здесь очень добрые люди, которые меня хорошо приняли»
Сергей Ташуев: «Бокал-два пива после игры – это нормально. Читал, что один известный кардиохирург говорил: для организма 60-70 грамм коньяка в день – лекарство»
Никита Джигурда: «Готов стать психологом «Спартака», сделаю накачку: поверьте в свою офигительность, вперед, орлы! И испанца-тренера научу «Вертикали русского мата»!»