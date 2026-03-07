Матвей Сафонов получил самую высокую оценку в «ПСЖ»

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил самую высокую оценку в клубе от французской спортивной газеты L’Equipe за матч 25-го тура Лиги 1 с «Монако» (1:3), в котором пропустил три мяча. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рюдди Бюке (Амьен, Франция).

Французское издание оценило игру российского голкипера на 5 баллов. Столько же баллов у левого защитника Нуну Мендеша и форварда Брэдли Баркола. Все остальные игроки «ПСЖ» получили оценки от 2 до 4.

Оценки игрокам «ПСЖ» за матч с «Монако» от L’Équipe:

Сафонов — 5, Хакими — 3, Забарный — 4, Пачо — 3, Мендеш — 5, Заир-Эмери — 2, Витинья — 3, Дро Фернандес — 4, Дуэ — 3, Баркола — 5, Кварацхелия — 4. Луис Энрике — 3.