Оценены шансы «Спартака» победить после разгрома от «Динамо»

Букмекеры оценили шансы московского «Спартака» победить тольяттинский «Акрон» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Betonmobile.

Букмекеры назвали красно-белых фаворитом предстоящей встречи. Победа «Спартака» оценивается коэффициентом 1,39, ничья — 5,20, победа «Акрона» — 8,50. Аналитики ожидают результативный футбол: тотал больше 2.5 мяча — 1,82, меньше 2.5 — 2,04, «обе забьют» — 2,07.

Встреча 20-го тура пройдет 9 марта на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Спартак» потерпел поражение от «Динамо» со счетом 2:5 в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Ответная игра пройдет 18 марта.