«Крылья Советов» обыграли «Динамо» в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» одержали победу над махачкалинским «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче был открыт на 9-й минуте, отличился Чинеду Джеффри с передачи Ильзата Ахметова. На 25-й минуте Джеффри забил второй мяч, его ассистентом вновь выступил Ахметов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Алексей Сухой.

В турнирной таблице национального первенства самарский клуб расположился на 12-й строчке, набрав 20 очков. Махачкалинская команда идет в зоне стыковых матчей на 14-й позиции, имея в активе 18 баллов.

В 21-м туре РПЛ «Крылья Советов» 15 марта на выезде сыграют с «Пари Нижним Новгородом», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Динамо» 13 марта на своем стадионе примет казанский «Рубин», начало игры — 19:30 мск.