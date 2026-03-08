Бубнов прокомментировал победу «Оренбурга» над «Зенитом» в 20-м туре РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о победе «Оренбурга» в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:1). Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок.