Объявлено место проведения Суперфинала Кубка России

Во вторник, 3 марта, состоялось заседание бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором был принят ряд решений. В частности, было утверждено место проведения Суперфинала Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Решающий матч турнира пройдёт в Москве на стадионе «Лужники».

Напомним, в матче за Кубок России встретятся победители нижней сетки (Пути регионов) и верхней сетки (Пути РПЛ).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.