Из-за сильных морозов в Нижнекамске отменили матч "Факела" с "Нефтехимиком"

Игру Футбольной национальной лиги между лидером ФНЛ воронежским "Факелом" и "Нефтехимиком", которая была запланирована в Нижнекамске 8 марта на 17:30, решено было отменить из-за погодных условий.

В "Факеле" пояснили, что при контрольном замере за час до начала матча температура воздуха составила -15,5°С, что уже не соответствует регламенту чемпионата. При этом ко второму тайму могло бы быть уже -20°С, а это уже грозит игрокам травмами.

"Обе команды решили не рисковать здоровьем футболистов и не проводить сегодня игру", - отметили в клубе.

Новое время матча еще не определено.

В "Нефтехимике" уточнили, что по купленным билетам болельщики смогут посетить игру в тот день, когда она состоится.

Перед 23-м туром ФНЛ "Факел" занимает первое место с отрывом от ближайшего преследователя на десять очков. "Нефтехимик" идет на девятой строчке.

Согласно календарю, в 24-м туре 14 марта воронежцы должны сыграть дома с новороссийским "Черноморцем", а у "Нефтехимика" 16 марта будет выездная встреча с московским "Торпедо".