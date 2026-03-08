«Рубин» обыграл «Краснодар» в 20-ом туре РПЛ

«Рубин» в домашней игре 20-го тура чемпионата России победил действующего победителя турнира «Краснодар». Встреча в Казани, на «Ак Барс Арене», завершилась со счетом 2:1.

© Соцсети футбольного клуба "Рубин"

Три факта:

1. «Рубин» прервал серию из трех подряд поражений в РПЛ. Последний раз казанская команда добивалась победы 22 ноября прошлого года в игре с грозненским «Ахматом» (1:0). В турнирной таблице лиги «Рубин» располагается на 7-ом месте. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет 8 очков за 10 туров до конца сезона.

2. Победный гол во встрече забил албанский атакующий полузащитник «Рубина» Назми Грипши. Матч против «Краснодара» стал для него дебютным в составе казанцев.

Грипши пополнил состав «Рубина» в феврале этого года из «Астаны» на 390 тыс. евро. Трудовое соглашение футболиста с рубиновыми рассчитано до конца июня 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего футболиста в 1,5 млн. евро.

3. «Краснодар» впервые в нынешнем сезоне чемпионата России уступил на выезде. Ранее черно-зеленые провели 8 гостевых матчей, одержав в них 4 победы и столько же раз сыграв вничью. В турнирной таблице после 20-ти сыгранных туров «быки» продолжают лидировать, набрав 43 очка.

РПЛ. 20-й тур

«Рубин» – «Краснодар» – 2:1

Голы: Грипши, 24 (1:0); Нижегородов, 73 (2:0) ); Кордоба, 90+3 (2:1).