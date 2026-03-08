«Ренн» разгромил «Ниццу» в матче чемпионата Франции

«Ренн» в гостях крупно обыграл «Ниццу» в матче 25‑го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла в Ницце и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Один из голов забил бывший игрок «Динамо» Себастиан Шиманьский, также у «Ренна» забивали Эстебан Леполь, Людовик Блас и Нордан Мукиеле. В первом тайме Леполь не реализовал пенальти.

«Ренн» одержал четвертую победу подряд и с 43 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Ницца» (24 очка) располагается на 15‑й строчке.

В других матчах «Ланс» разгромил «Мец» (3:0), «Брест» победил «Гавр» (2:0), а «Лилль» сыграл вничью с «Лорьяном» (1:1).

Чемпионат Франции. 2025-26. Тур 25

«Ницца» (Ницца) — «Ренн» (Ренн) — 0:4 (0:2)

Голы: Леполь, 13. Шиманьский, 20. Блас, 74. Мукиеле, 90.

Нереализованный пенальти: Леполь, 36.

«Ланс» (Ланс) — «Мец» (Мец) — 3:0 (1:0)

Голы: Абдулхамид, 44. Товен, 46. Айдара, 52.

«Брест» (Брест) — «Гавр» (Гавр) — 2:0 (1:0)

Голы: дель Кастильо, 45. Ажорк, 71.

«Лилль» (Лилль) — «Лорьян» (Лорьян) — 1:1 (0:0)

Голы: Фернандес-Пардо, 65. — Авом, 90.