«Динамо» выиграло у ЦСКА впервые за 6 матчей – было 5 поражений и ничья

«Динамо» обыграло ЦСКА впервые за шесть матчей.

Сегодня команда Ролана Гусева разгромила армейцев со счетом 4:1 в 20-м туре Мир РПЛ.

До этого было 5 поражений и ничья, побед не было с ноября 2023 года.

«Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков. До идущего шестым «Спартака» – 5 баллов при игре в запасе у красно-белых.