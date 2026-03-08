Ролан Гусев прокомментировал разгромную победу «Динамо» над ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о победе своей команды в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (4:1).

«Мы понимали, что играть открыто с ЦСКА — непрофессионально. Им нельзя давать пространство. Глебов, Круговой… Кисляк хорошо ищет зоны, куда ныряют за спины другие игроки. Мы не играли вторым номером, просто у ребят были задания», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 20 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место. Бело-голубые заработали 27 очков и располагаются на седьмой строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Балтикой» (14 марта), а подопечные Ролана Гусева сыграют с «Ростовом» (14 марта).